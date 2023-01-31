Український боксер Василь Ломаченко готується до зустрічі з абсолютним чемпіоном легкої ваги Девіном Хейні. На кону поєдинку всі пояси дивізіону.

До теми Старість підкралася непомітно: Камбосос зробив прогноз на мегафайт Ломаченка з Хейні

Арум підготував Ломі топ-суперника

Промоутер українця Боб Арум планує вже цього тижня офіційно оголосити про дату та місце проведення мегафайту.

Попередньо бій заплановано на кінець травня. Зараз ми намагаємось визначити, де найкраще його провести. Сподіваюся, що до кінця тижня ми оголосимо про поєдинок офіційно,

– заявив Арум.

Проте це не останні новини про Лому. 91-річний промоутер поділився інформацією про ще один поєдинок нашого боксера. Щоправда, це станеться за однієї умови.

Шакур Стівенсон проведе елімінаторний бій за версією WBC. Якщо Хейні поб'є Ломаченка, то він, швидше за все, підніметься вище. А ось Василь у разі перемоги над Девіном залишиться у легкій вазі та битиметься з Шакуром. Це буде велика битва,

– сказав Боб Арум.

Нагадаємо, раніше інсайдер повідомив точну дату поєдинку Ломаченка проти Хейні – 20 травня. Тож тепер дізнаємося, чи був правий відомий журналіст.

А тим часом Василь Ломаченко залишається під великим впливом московських попів. Після хвилі засудження, яку отримав боксер після скандальних відео в Instagram із священниками УПЦ МП, Лома закрив доступ до сторінки для жителів України.