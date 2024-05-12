Насыщенный 2024-й: Боб Арум рассказал, когда Ломаченко проведет следующий бой и назвал соперника
Источник:FightHype.com
После молниеносной победы Василия Ломаченко над австрийцем Джорджем Камбососом промоутер украинца Боб Арум готовит новые мегафайты. Похоже, что уже в этом году Ломаченко проведет еще один бой.
В австралийском Перте на RAC Arena состоялось шоу с участием украинского боксера Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF против местного Джорджа Камбососа завершился досрочной победой украинца.
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Боб Арум назвал перспективы Ломаченко после победы над Камбососом
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который является промоутером Ломаченко, рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть новоиспеченного обладателя титула IBF на ринге.
Вероятно, в ноябре, возможно, это будет Шакур Стивенсон. Посмотрим. Давайте насладимся моментом сегодня, а потом выясним следующий шаг,
– сказал Боб Арум.
Напомним, в бою с Камбососом Ломаченко одержал 18-ю победу на профи-ринге при трех поражениях. Украинец завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.Важно. После победы Ломаченко бросил вызов непобежденный американец Джервонта Дэвис. Однако Арум, похоже, считает этот вариант слишком рисковым для Василия.