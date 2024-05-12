Насыщенный 2024-й: Боб Арум рассказал, когда Ломаченко проведет следующий бой и назвал соперника

После молниеносной победы Василия Ломаченко над австрийцем Джорджем Камбососом промоутер украинца Боб Арум готовит новые мегафайты. Похоже, что уже в этом году Ломаченко проведет еще один бой.

В австралийском Перте на RAC Arena состоялось шоу с участием украинского боксера Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF против местного Джорджа Камбососа завершился досрочной победой украинца.

Читайте также Потушил свет: Ломаченко эффектно нокаутировал Камбососа, которого готовил россиянин

Боб Арум назвал перспективы Ломаченко после победы над Камбососом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который является промоутером Ломаченко, рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть новоиспеченного обладателя титула IBF на ринге.

Вероятно, в ноябре, возможно, это будет Шакур Стивенсон. Посмотрим. Давайте насладимся моментом сегодня, а потом выясним следующий шаг,

– сказал Боб Арум.

Напомним, в бою с Камбососом Ломаченко одержал 18-ю победу на профи-ринге при трех поражениях. Украинец завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.