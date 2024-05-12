В австралійському Перті на RAC Arena відбулося шоу за участю українського боксера Василя Ломаченка. Бій за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF проти місцевого Джорджа Камбососа завершився достроковою перемогою українця.
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Боб Арум назвав перспективи Ломаченка після перемоги над Камбососом
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який є промоутером Ломаченка, розповів, коли наступного разу можна буде побачити новоспеченого володаря титулу IBF на ринзі.
Ймовірно, в листопаді, можливо, це буде Шакур Стівенсон. Побачимо. Давайте насолодимося моментом сьогодні, а потім з’ясуємо наступний крок,
– сказав Боб Арум.
Нагадаємо, в бою з Камбососом Ломаченко здобув 18-ту перемогу на профі-рингу при трьох поразках. Українець завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.