Рекорд результативности: Прометей ярко переиграл Хапоэль и гарантировал себе плей-офф Еврокубка

Команда из Слобожанского провела яркий и результативный матч с израильтянами. Как оказалось, успех в этой игре гарантировал нашей команде проход дальше.

Хапоэль – Прометей 105:113 (22:29, 30:27, 30:25, 23:32)

Баскетбольный клуб "Прометей" продолжает свои выступления в Еврокубке. Для украинского клуба это второе участие в турнире. В прошлом году слобожанцы сенсационно прошли в полуфинал, пишет 24 канал.

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Сейчас у подопечных Ронена Гинзбурга возникли проблемы уже на групповой стадии. В 15-ти турах Прометей уступил семь раз и подходил к бою с Хапоэлем на шестом месте.

Напомним, что по регламенту в плей-офф проходят 1-6 места групп: чемпион и вицечемпион напрямую в четвертьфинал, а 3-6 команды – в 1/8 финала. Победа над израильтянами почти гарантировала бы Прометею проход дальше.

Украинцы ударно стартовали, заработав гандикап в 7 баллов после первой четверти. Однако второй и третий периоды красные провалили, поэтому подошли к решающему отрезку с отставанием в одно очко.

К счастью, в финальной четверти Прометей прорвало. Подопечные Гинзбурга не только вырвали победу над Хапоэлем, а еще и установили личный рекорд по набранным очкам в Еврокубке – 113. Ранее украинцы выбивали 105 баллов максимум.

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Больше всего баллов набрал американец Рональд Марч (27), на его счету четыре трехочковых попадания. Также по 19 баллов в активе нигерийца Кейлеба Агады и пуэрториканца Джиана Клевелла.

Как оказалось, эта победа гарантировала Прометею проход в плей-офф за два тура до финиша групповой стадии. В параллельном матче главный преследователь украинцев Венеция уступила литовскому Вулвзу, поэтому потеряла шансы вытеснить украинцев из топ-6.

Видеообзор матча Хапоэль – Прометей: