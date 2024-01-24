Хапоель – Прометей 105:113 (22:29, 30:27, 30:25, 23:32)

Баскетбольний клуб Прометей продовжує свої виступи в Єврокубку. Для українського клубу це друга участь у турнірі. Минулого року слобожанці сенсаційно пройшли у півфінал, пише 24 канал.

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Зараз же у підопічних Ронена Гінзбурга виникли проблеми вже на груповій стадії. У 15-ти турах Прометей поступився аж сім разів та підходив до бою з Хапоелем на шостому місці.

Нагадаємо, що за регламентом в плей-оф проходять 1-6 місця груп: чемпіон та віцечемпіон напряму у чвертьфінал, а 3-6 команди – до 1/8 фіналу. Перемога над ізраїльтянами майже гарантувала б Прометею прохід далі.

Українці ударно стартували, заробивши гандикап у 7 балів після першої чверті. Проте другий та третій періоди "червоні" провалили, тому підійшли до вирішального відрізку з відставанням у одне очко.

На щастя, у фінальній чверті Прометей прорвало. Підопічні Гінзбурга не тільки вирвали перемогу над Хапоелем, а ще і встановили особистий рекорд за набраними очками в Єврокубку – аж 113. Раніше українці вибивали 105 балів максимум.

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Найбільше ж балів набрав американець Рональд Марч (27), на його рахунку чотири триочкових влучання. Також по 19 балів в активі нігерійця Кейлеба Агади та пуерториканця Джіана Клевелла.

Як виявилось, ця перемога гарантувала Прометею прохід до плей-оф за два тури до фінішу групової стадії. У паралельному матчі головний переслідувач українців Венеція поступилась литовському Вулвз, тому втратила шанси витіснити українців з топ-6.

Відеоогляд матчу Хапоель – Прометей: