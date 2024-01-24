Речь идет об игроках, которые без уважительной причины не прибудут в расположение сборной Украины. За это решение грозит отстранение от баскетбола до двух лет.

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Что известно о нововведениях

"В частности, в случае систематического (2 и более раза) неоправданного неприбытия игрока по вызову ФБУ для прохождения медицинского обследования и/или участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к соревнованиям и/или в международных официальных соревнованиях в составе сборной команды Украины, кроме указанных в этой части санкций к игроку может быть применена санкция в виде дисквалификации сроком от 1 до 2 лет", — говорится на сайте ФБУ.

Другие изменения

Также на голосование Исполкома ФБУ был вынесен ряд изменений в правилах проведения чемпионата и Кубка Украины среди мужских команд, которые вступят в силу в сезоне-2024/2025.

В частности, добавили пункты о том, что каждый клуб Дивизиона А и Дивизиона В должен содержать юношеские группы по баскетболу с обеспечением круглогодичного учебно-тренировочного процесса (или иметь договор о сотрудничестве с местной ДЮСШ).

Эти команды должны иметь не менее двух команд, участвующих в соревнованиях Всеукраинской Юношеской Баскетбольной Лиги (ВЮБЛ), а клубы Суперлиги еще и не менее двух команд девушек в соревнованиях ВЮБЛ.

Также каждый клуб Дивизиона А должен иметь в своей структуре команду-участник соревнований Высшей или Первой или Молодежной лиги, а каждый клуб Дивизиона В должен иметь в своей структуре команду Молодежной лиги. Этот пункт регламента был обязателен в довоенные сезоны, сейчас ФБУ внедряет его снова.

Вместе с тем каждый игрок клубов должен быть зарегистрирован в личном кабинете клуба на платформе ФБУ Sportbox.