Прометей (Украина) – Венеция (Италия) 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)

Украинский Прометей продолжает выступления в баскетбольном Еврокубке 2023-2024. В прошлом сезоне подопечные Гинзбурга дошли до полуфинала, пишет 24 канал.

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Впрочем, новая кампания складывается для слобожанцев более сложно. Команда проиграла четыре из семи стартовых матчей турнира и оказалась вне зоны плей-офф.

В 8 туре Прометей "принимал" в Риге итальянскую Венецию, имевшую перед встречей идентичные показатели в таблице. Старт матча оказался тяжелым для украинцев, проигравших две первые четверти с суммарной разницей очков -4.

Однако концовка куда лучше далась Прометею. По итогам третьего периода "красные" вышли вперед на два балла, а в последней четверти закрепили свое преимущество – 89:82.

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Победа позволила украинцам подняться на шестую строчку. дающая право на выход в 1/8 финала Еврокубка. Через неделю, 29 ноября, Прометей завершит программу первого круга выездной игрой против Ховентута. Испанцы идут совсем рядом, на седьмом месте.

Видео матча Прометей – Венеция: