Историческое событие произошло в ночь на 22 ноября в матче регулярного чемпионата НБА, в котором Лейкерс принимали Юта Джаз. Хозяева одержали легкую победу со счетом 131:99, а форвард Лос-Анджелеса обновил достижение бомбардира.

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ЛеБрон Джеймс стал первым игроком НБА, набравшим 39 тысяч очков

"Король Джеймс" провел на площадке 24 минуты. За это время он набрал 17 очков, а также выполнил семь подборов и девять передач. Это позволило 38-летнему двукратному олимпийскому чемпиону преодолеть отметку в 39 тысяч очков. Это новое бомбардирское достижение в регулярном чемпионате НБА. Раньше ни один баскетболист не достигал такой результативности. Пока на счету ЛеБрона 39 012 очков.

После матча лидер Лейкерса прокомментировал свои эмоции.

Меня приветствовали партнеры и тренеры. Но до сих пор у меня еще не было возможности должным образом осознать, что это значит,

– сказал Джеймс.

Видео исторического броска ЛеБрона Джеймса

Еще в феврале этого года форвард Лейкерс превзошел "вечный" рекорд Карима Абдул-Джаббара (38387 очков), который держался почти 34 года.

Отметим, что в истории НБА только семь игроков набирали более 30 000 очков: ЛеБрон Джеймс, Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292), Дирк (31560) и Уилт Чемберлен. (31419). Интересно, пятеро из главной семерки провели всю или часть своей карьеры, играя за Лейкерс. Речь идет о Джеймсе, Абдул-Джаббаре, Мелоуне, Брайанте и Чемберлене.

Самые результативные баскетболисты в истории НБА / twitter.com/NBA