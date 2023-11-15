Голден Стейт и Миннесота сыграли два матча подряд друг против друга на площадке "воинов". В начале второго матча, еще до того, как счет был открыт, между игроками произошла потасовка. Началась она после того, как Клей Томпсон и Джейден МакДениелс толкались под кольцом. Последнему это не очень понравилось, и когда Томпсон пытался бежать в атаку своей команды, МакДениелс прихватил его за майку. Поэтому между игроками возникла стычка, к которой сразу присоединились и остальные баскетболисты из обеих команд.

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Особенно в этом выделялись Руди Гобер и Дреймонд Грин. И именно игрок ГСВ схватил рукой соперника, фактически совершив "удушающий прием" из единоборств.

Арбитры долго пересматривали весь этот эпизод на повторе. И в итоге решили удалить сразу трех игроков. Досрочно матч закончили Томпсон, Грин и МакДениелс. Гобер хоть и активно участвовал в схватке (он схватил Томпсона за шею еще в начале), удален не был.

Стоит отметить, что это произошло на второй минуте матча, когда счет еще не был открыт. Несмотря на попытки баскетболистов, никто из них так и не забросил мяч в кольцо. Это первая такая игра в истории НБА, начиная с сезона 1976/1977, когда было удалено 3 игрока стартового состава до того, как команды наберут хотя бы одно очко.

Видео драки между баскетболистами Голден Стейт и Миннесоты

Для Дреймонда Грина это стало другим удалением в матче за последние три игры. До этого он был удален в матче против Кливленда. Он тогда получил второй технический фол в середине третьей четверти за фол против Донована Митчелла. При этом Митчелл сфолил против Грина, когда тот владел мячом. Так он отреагировал на предыдущий эпизод, когда арбитры не заметили фол на нем со стороны Грина. И арбитры пересмотрели повтор, после чего и дали второй технический фол Грину.

Сам матч между Голден Стейт и Миннесотой закончился победой гостей со счетом 101:104. Они выиграли и предыдущий матч против ГСВ. И благодаря этому идут на второй строчке в Западной конференции. Голден Стейт проиграли четыре последних матча и разместились на восьмом месте.