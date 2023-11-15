Голден Стейт и Миннесота сыграли два матча подряд друг против друга на площадке "воинов". В начале второго матча, еще до того, как счет был открыт, между игроками произошла потасовка. Началась она после того, как Клей Томпсон и Джейден МакДениелс толкались под кольцом. Последнему это не очень понравилось, и когда Томпсон пытался бежать в атаку своей команды, МакДениелс прихватил его за майку. Поэтому между игроками возникла стычка, к которой сразу присоединились и остальные баскетболисты из обеих команд.
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Особенно в этом выделялись Руди Гобер и Дреймонд Грин. И именно игрок ГСВ схватил рукой соперника, фактически совершив "удушающий прием" из единоборств.
Арбитры долго пересматривали весь этот эпизод на повторе. И в итоге решили удалить сразу трех игроков. Досрочно матч закончили Томпсон, Грин и МакДениелс. Гобер хоть и активно участвовал в схватке (он схватил Томпсона за шею еще в начале), удален не был.
Видео драки между баскетболистами Голден Стейт и Миннесоты
Сам матч между Голден Стейт и Миннесотой закончился победой гостей со счетом 101:104. Они выиграли и предыдущий матч против ГСВ. И благодаря этому идут на второй строчке в Западной конференции. Голден Стейт проиграли четыре последних матча и разместились на восьмом месте.