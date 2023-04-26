В шаге от сенсации: Прометей упустил путевку в финал Еврокубка на последней минуте

Команда Ронена Гинзбурга неудачно провела вторую и третью четверти в игре против Тюрк Телекома. Украинцам удалось создать камбэк на финише, но победы они не удержали.

Прометей (Украина) – Тюрк Телеком (Турция) 74:76 (25:16 / 13:25 / 18:20 / 18:15)

В этом сезоне Прометей дебютировал в Еврокубке. Команда из Каменского из-за войны не выступает в Украине, принимая своих соперников в Риге (Латвия), пишет 24 канал.

По теме Триумф для всей Украины: Прометей стал победителем Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Это не мешало украинским удачно показывать себя на международной арене. На групповой стадии Еврокубка Прометей уверенно выиграл группу, одержав 14 побед в 18 играх.

Удачное начало Прометея

При этом в плей-офф подопечные Гинзбурга почти не замечали Гамбург и Промитеас, дойдя до полуфинала. Там украинцам пришлось играть против представителя Турции Тюрк Телекома.

Первая четверть была за Прометеем (25:16), но после этого украинцы отдали инициативу сопернику. Во второй четверти Тюрк Телеком показал процент попадания 52%, тогда как у нашей команды он равнялся 13%.

Читайте также Сборные Украины по баскетболу получили новых тренеров: кто возглавил мужскую и женскую команды

Провал на финише и почти камбэк

Вторую и третью четверть команда из Каменского, реализовав вдвое меньше трехочковых бросков – 4 против 8. Таким образом, перед последним периодом Прометей уступал в 5 очков.

Тюрк Телеком увеличивал свое преимущество до +7, но на финишном отрезке сумел создать камбэк, взяв восемь очков. Трехочковый от Стефенса вывел Прометей вперед за минуту до финиша (74:73).

Уступаем за полминуты до конца

Впрочем, решающую атаку все же провели турки. За полминуты до конца игры Тейлор принес Тюрк Телекому победные два балла и выход в финал. Еще и Джонс забросил штрафной под занавес.

Стоит знать Единогласно: ФИБА не допустила сборные России и Беларуси на Евробаскет-2025

Таким образом, в своем дебютном сезоне Прометей покидает Еврокубок на стадии 1/2 финала. В свою очередь, Тюрк Телеком выходит в первый для себя финал, где померяется силами с испанским соперником. Им станет либо Гран Канария, либо Ховентут.

Интересный факт. Это второй полуфинал Еврокубка для украинских команд. Ранее в 2013 году до этой стадии доходил Будивельник, который в шаге от финала проиграл испанской Учуэ.