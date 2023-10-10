Бешикташ – Прометей 92:70 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)

Прометей продолжает свои выступления в баскетбольном Еврокубке. В прошлом сезоне украинская команда дошла до полуфинала турнира, пишет 24 канал.

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Неудача Прометея

В новом сезоне соперниками Прометея по группе стали Париж, Хапоэль Тель-Авив, Ховентут, Бешикташ, Лондон Лайонз, Вулвз, Цедевит, Венеция и Гамбург. Подопечные Гинзбурга начали свой путь уверенной победой над немцами (97:77).

Впрочем, второй соперник был более тяжелым – турецкий Бешикташ. Несмотря на то, что Прометей называли небольшим фаворитом встречи, соперник вдребезги разнес эти оценки.

Турецкая команда доминировала в течение всего матча и выиграла каждую четверть довольно уверенно. В итоге Бешикташ праздновал победу, набрав аж на 22 балла больше украинцев.

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Лучшим в составе Прометея стал Тай Одиас, на счету американца 16 очков. Свой следующий матч в Еврокубке Прометей проведет 18 октября против Лондон Лайонз в Риге.

Справка. Прометей набрал рекордно низкое для себя количество очков за матч в Еврокубке. В прошлом сезоне в игре против Брешии украинская команда взяла столько же баллов (70:104)