Бешикташ – Прометей 92:70 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)

Прометей продовжує свої виступи у баскетбольному Єврокубку. Минулого сезону українська команда дійшла до півфіналу турніру, пише 24 канал.

До теми Трохи не вистачило до сотні: Прометей почав сезон у Єврокубку із впевненої перемоги

Невдача Прометея

У новому сезоні суперниками Прометея по групі стали Париж, Хапоель Тель-Авів, Ховентут, Бешикташ, Лондон Лайонз, Вулвз, Цедевіта, Венеція та Гамбург. Підопічні Гінзбурга почали свій шлях впевненою перемогою над німцями (97:77).

Втім другий суперник був більш важким – турецький Бешикташ. Попри те, що Прометей називали невеличким фаворитом зустрічі, суперник вщемт розніс ці оцінки.

Турецька команда домінувала протягом всього матчі і виграла кожну із чвертей доволі впевнено. У підсумку Бешикташ святкував перемогу, набравши аж на 22 бали більше за українців.

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Найкращим у складі Прометея став Тай Одіасе, на рахунку американця 16 очок. Свій наступний матч у Єврокубку Прометей проведе 18 жовтня проти Лондон Лайонз у Ризі.

Довідка. Прометей набрав рекордно низьку для себе кількість очок за матч у Єврокубку. Минулого сезону у грі проти Брешії українська команда взяла стільки ж балів (70:104)