В баскетбольном чемпионате Литвы невероятный матч выдали команды Пьено Жвайгждес и Йонава. Первые принимали вторых в рамках 4 тура ЛКЛ, пишет 24 канал.

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Фаворитом считались гости, но Пьено Жвайгждес доминировали почти весь матч, уверенно выиграв первые две четверти. Перед последним периодом у хозяев было десять очков преимущества, но все равно вели игру к уверенной победе.

Кульминация наступила за 4 секунды до финальной сирены, когда Йонава уступала пять очков (92:87). Ноюс Минейкис забросил из-за дуги трехочковый, сократив расстояние до двух баллов.

После этого Ионава быстро перехватила мяч и заработала фол в периметре на последней секунде. Это позволило гостям выполнить сразу три штрафных броска.

Видео камбека Ионавы:

Майкл Льюис реализовал каждый из них и вывел Ионаву вперед (93:92). Времени на отыгрывание у хозяев уже не оставалось – всего 0,3 секунды!

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Отметим, что это уже четвертое поражение Пьено Жвайгждес в этом сезоне в четырех играх. В то же время Йонава продолжает идти без потерь после четырех туров.