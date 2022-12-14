В баскетбольных еврокубках были отыграны очередные туры с участием украинских команд, пишет 24 канал. Формальный вицечемпион в прошлом сезоне Суперлиги Будивельник играл матч в Кубке Европы ФИБА.

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Неудачный старт Будивельника

На втором этапе киевская команда попала в квартет в финский Карху Баскет, словацкий Левице и израильский Хапоэль из Хайфы. Именно в битве с последними строитель открывал группу.

Команда Плеханова неплохо начала матч, выиграв первую четверть (23:21). Но дальше киевлян не хватило, вторая и третья четверти были проиграны Хапоэлю без шансов. В итоге израильтяне выиграли со счётом 81:71.

Положение команд

МЕСТО КОМАНДА И В П ОЧКИ 1 Карху Баскет 1 1 0 105-71 2 Хапоэль Хайфа 1 1 0 81-71 3 Будивельник 1 0 1 71-81 4 Левите 1 0 1 71-105

Победа Прометея

В свою очередь, действующий чемпион Суперлиги Прометей проводил поединок в Еврокубке. В 8 туре команда из Днепропетровщины соревновалась с румынской Клуж-Напокой.

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Последние два поединка украинцы проиграли, поэтому опустились на седьмую строчку. Впрочем, в битве с румынами команда Гинзбурга была на высоте. Итоговый счет 105:82 позволил Прометею обогнать Клуж-Напоку и выйти на четвёртое место в группе А.

Положение команд