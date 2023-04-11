На встречу тезкам: Прометей разобрался с Гамбургом и вышел в четвертьфинал Еврокубка

Команда из Каменского уверенно идет по дистанции Еврокубка, выиграв первый матч плей-офф. У подопечных Ронена Гинзбурга не было проблем с Гамбургом, забросив в его кольцо 13 трехочковых.

Прометей (Украина) – Гамбург (Германия) 87:79 (28:20 / 20:20 / 21:16 / 18:23)

Прометей продолжает свой яркий путь в Еврокубке. Украинский клуб уверенно выиграл групповую стадию, взяв верх в 14 из 18 игр, пишет 24 канал.

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Это позволило в 1/8 финала получить самого легкого оппонента из параллельной группы. Им стал германский Гамбург, которому удалось выиграть только треть игр группы.

Уверенная победа Прометея

Уже в первой четверти подопечные Ронена Гинзбурга создали себе комфортное преимущество в 8 очков, выполнив шесть трехочковых попаданий. В дальнейшем Прометей не подпускал Гамбург близко к себе.

Немцам удалось выиграть только последнюю четверть, но это не повлияло – те же +8 в пользу украинцев. Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров, заработавший 21 балл при трех подборах.

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У четвертьфиналов – против тезок

Победа позволила команде из Каменского выйти в четвертьфинал своего дебютного сезона в Еврокубке. Там Прометей ждет встреча с победителем пары Промитеас (Греция) – Бур (Франция).

Напомним, что на выходных Прометей стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. Команда Ронена Гинзбурга выиграла почти все матчи турнира, а в финале разобралась с ВЭФ Рига.