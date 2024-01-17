Прометей – Вулвз 91:64 (29:15 / 20:14 / 21:23 / 21:12)

Баскетбольный клуб Прометей проводит свой второй сезон в Еврокубке. В прошлом году слобожанцы удачно выступили, дойдя до полуфинала, пишет 24 канал.

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Сейчас же команда Ронена Гинзбурга испытывает больше проблем. В 14 турах групповой стадии украинцы выиграли лишь половину матчей. Матч против литовского Вулвза был важным с точки борьбы за путевку в плей-офф.

К счастью, у Прометея не было проблем с дебютантами Еврокубка. Украинский клуб уверенно выиграл три из четырех периодов и только в третьей четверти уступил "волкам" два очка.

В итоге украинцы разгромили литовцев с разницей в 25 баллов. Наиболее результативным в составе Прометея стал американец Рональд Марч, набравший 16 баллов и дважды метко исполнивший трёхочковый бросок.

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Победа позволила Прометею за три тура до финиша почти гарантировать выход в плей-офф. Команда идет шестой и опережает ближайшего преследователя на две победы. Успех украинцев в следующем туре или осечка Венеции выведет клуб дальше.

Напомним, что 1-2 места групп напрямую попадают в четвертьфинал Еврокубка. Зато команды с 3 по 6 позиции сыграют в раунде плей-офф за право пройти в 1/4 финала.

Видеообзор матча Прометей – Вулвз: