Титулованная баскетболистка подписала контракт с испанской Валенсией. Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024.

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Пятый иностранный чемпионат для Ягуповой

До этого Алина Ягупова никогда не играла в Испании. Она имеет опыт выступлений во Франции, Казахстане, Бельгии и Турции. Именно в последней стране украинская баскетболистка играла с 2017 года, где выступала за Фенербахче и Чукурову Мерсин.

За это время Ягупова дважды признавалась MVP женской Евролиги и впервые выиграла престижный турнир в сезоне-2022/2023 в составе Фенербахче.

В нынешней кампании Алина в составе Чукуровы Мерсин сыграла 13 матчей в чемпионате Турции, где набирала в среднем за матч 13.0 очков, 5.5 передач и 5.0 подборов. В Евролиге украинка сыграла 10 матчей, где имела немного лучшую статистику – 16.0 очков, 5.6 подборов и 4.7 передач.

Отметим, что новая команда Алины Ягуповой занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, где выиграла 13 из 15 поединков. Также Валенсия продолжает свои выступления в Евролиге. В главном клубном евротурнире после 10 сыгранных матчей испанский коллектив расположился на пятой строчке своей группы и претендует на выход в плей-офф.

Важно. Дебют капитана сборной Украины за Валенсию может состояться уже 6 января в матче чемпионата Испании против Херники Бескаи. Поединок начнется в 20.15.