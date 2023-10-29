Третья победа подряд: Прометей с первого места вышел во второй раунд ЛЧ по волейболу
Волейболисты днепровского Прометея обеспечили себе участие в следующем раунде ЛЧ. Чемпион Украины одержал три победы в трех матчах.
Прометей (Украина) – Динамо Апелдорн (Нидерланды) 3:2 (25:22, 13:25, 21:25, 25:18, 15:11)
Подопечные Андрея Левченко после двух матчей квалификации Лиги чемпионов ЕКВ обеспечили себе участие в следующем раунде. Победа в третьем поединке позволяла днепрянам завершить стартовый этап на первом месте в группе, пишет 24 Канал.
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Победа на характере
В стартовой партии Андрей Левченко дал возможность сыграть игрокам, которые имели меньше игрового времени на площадке. Однако даже таким составом днепряне записали сет на свой счет – 25:22.
Впрочем соперник не собирался уступать без борьбы. Второй сет завершился убедительной победой нидерландцев с преимуществом в 12 очков. Это был первый тревожный колокольчик для чемпиона Украины.
Следующая партия тоже была за Динамо – 25:21. По сумме трех сетов повела нидерландская команда.
В четвертой партии благодаря замечательной игре Дмитрия Шаповала и Яна Ерещенко удалось восстановить паритет – 25:18.
В "золотом" сете Прометей сумел дожать соперника – 15:11 и завершить матч в свою пользу – 3:2.
- Благодаря этой победе подопечные Левченко с первого места вышли в следующий раунд ЛЧ. Кто именно станет соперником украинской команды, станет известно после завершения всех матчей первого раунда.
- Матчи второго раунда пройдут с 7 по 12 ноября.
Видео матча Прометей – Динамо Апелдорн