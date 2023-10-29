Прометей (Україна) – Динамо Апелдорн (Нідерланди) 3:2 (25:22, 13:25, 21:25, 25:18, 15:11)

Підопічні Андрія Левченка після двох матчів кваліфікації Ліги чемпіонів ЄКВ забезпечили собі участь в наступному раунді. Перемога в третьому поєдинку дозволяла дніпрянам завершити стартовий етап на першому місці в групі, пише 24 Канал.

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Перемога на характері

В стартовій партії Андрій Левченко дав можливість зіграти гравцям, які мали менше ігрового часу на майданчику. Проте навіть таким складом дніпряни записали сет на свій рахунок – 25:22.

Однак суперник не збирався поступатися без боротьби. Другий сет завершився переконливою перемогою нідерландців з перевагою у 12 очок. Це був перший тривожний дзвіночок для чемпіона України.

Наступна партія теж була за Динамо – 25:21. За підсумком трьох сетів повела нідерландська команда.

У четвертій партії завдяки чудовій грі Дмитра Шаповала та Яна Єрещенка вдалося відновити паритет – 25:18.

У "золотому" сеті Прометей зумів дотиснути суперника – 15:11 та завершити матч на свою користь – 3:2.

Завдяки цій перемозі підопічні Левченка з першого місця вийшли в наступний раунд ЛЧ. Хто саме стане суперником української команди стане відомо після завершення всіх матчів першого раунду.

Матчі другого раунду відбудуться з 7 по 12 листопада.

Відео матчу Прометей – Динамо Апелдорн