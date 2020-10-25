Аргентинский лидер "Барселоны" Лионель Месси уже на протяжении шести матчей не может отличиться в воротах "Реала". Последний раз нападающий забивал "королевскому клубу" еще в мае 2018 года.

24 октября в испанской Ла Лиге состоялось традиционное "эль-класико" Реал – Барселона. В котором мадридский клуб праздновал успех со счетом 1:3. Аргентинец Лионель Месси был главной голевой надеждой, но в очередной раз не сумел отличиться в воротах клуба из Мадрида. О неудачной статистике Лео сообщил Педро Мартина в своем Twitter-аккаунте.

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Статистика Месси в "эль-класико"

Для аргентинца прошлый поединок стал шестым подряд в противостоянии против "Реала", в котором он не забил и результативно не ассистировал партнерам.

Интересно, что в последний раз Месси огорчал голкипера мадридцев в мае 2018 года, когда в составе "Реала" был португалец и извечный конкурент Криштиану Роналду.

Лидер "Ювентуса" покинул Мадрид в июле 208 года, перейдя в Серию А. Похоже, Месси не имеет той мотивации в "эль-классико", которую имел на поле против Роналду.

Добавим, что в начале карьеры Лео в 27 матчах против "Реала" забил 21 гол, а в последних 17 поединках с командой Зидана нанес лишь 5 результативных ударов.

Единственный мяч за каталонский клуб забил Фати на 8-й минуте, сравняв счет встречи, который открыл Вальверде. Но дальше отмечались во встрече исключительно подопечные Зинедина Зидана. Голы в активе опытных Рамоса и Модрича.