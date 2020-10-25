Аргентинський лідер "Барселони" Ліонель Мессі вже впродовж шести матчів не може відзначитись у воротах "Реала". Востаннє нападник забивав "королівському клубу" ще у травні 2018 року.

24 жовтня у іспанській Ла Лізі відбулось традиційне "ель-класіко" Реал – Барселона. У якому мадридський клуб святкував успіх із рахунком 1:3. Аргентинець Ліонель Мессі був головною гольовою надією, але вкотре не зумів відзначитись у воротах клубу з Мадрида. Про невдалу статистику Лео повідомив Педро Мартіна у своєму Twitter-акаунті.

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Статистика Мессі у "ель-класіко"

Для аргентинця минулий поєдинок став шостим поспіль в протистоянні проти "Реала", в якому він не забив і результативно не асистував партнерам.

Цікаво, що востаннє Мессі засмучував голкіпера мадридців у травні 2018 року, коли у складі "Реала" був португалець та одвічний конкурент Кріштіану Роналду.

Лідер "Ювентуса" покинув Мадрид у липні 208 року, перейшовши у Серію А. Схоже, Мессі не має тієї мотивації у "ель-класіко", яку мав на полі проти Роналду.

Додамо, що на початку кар'єри Лео у 27 матчах проти "Реала" забив 21 гол, а в останніх 17 поєдинках з командою Зідана наніс лише 5 результативних ударів.

Єдиний м'яч за каталонський клуб забив Фаті на 8-й хвилині, зрівнявши рахунок зустрічі, який відкрив Вальверде. Але далі відзначались у зустрічі виключно підопічні Зінедіна Зідана. Голи у активі досвідчених Рамоса та Модріча.