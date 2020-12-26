Не хуже боксеров: украинские хоккеисты устроили грубую драку – видео
Украина всегда славилась выдающимися боксерами. И прекрасные бойцы есть не только в этом виде спорта. С украинскими боксерами за звание сильнейших могут поспорить хоккеисты.
В матче чемпионата Украины между херсонским Днепром и киевским Соколом 26 декабря произошла драка. Об этом сообщает 24 канал.
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Сцепились, как петухи
В третьем периоде защитник Днепра Евгений Ратушный и нападающий Сокола Богдан Середницкий устроили драку. Хоккеисты сцепились у бортика.
После того, как Ратушный жестко отобрал шайбу, Середницкий попытался отплатить сопернику той же монетой. Он сначала едва не завалил соперника, но упал сам.
Поднявшись, Середницкий начал выяснять отношения с соперником на кулаках. 19-летние украинцы сбросили защитные шлемы и сцепились, как петухи.
В итоге яркая драка была остановлена и оба спортсмена пошли отдыхать после удаления. Сокол же одержал победу 3:0.
Смотрите видео драки
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