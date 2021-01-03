Нападник молодіжної збірної Швеції з хокею Ельмер Седерблум може стати автором найкрасивішої шайби на Чемпіонаті світу U-20. При цьому йому двічі вдалося забити в ефектному стилі.

19-річний Ельмер Седерблум відзначився лише двома шайбами. Перша була забита на груповому етапі в ворота Чехії, а друга – вже на стадії плей-офф. Там він відзначився у матчі зі збірною Фінляндії.

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Обидві шайби схожі за виконанням. В обох випадках він стояв спиною до воріт. Прийнявши шайбу, він прокидав її собі поміж ніг, після чого пробивав ключкою. На той час його команда грала у більшості.

У першому випадку його шайба допомогла здобути більш чим переконливу перемогу над збірною Чехії 7:1. Шайба Седерблум стала п'ятою, яку забили шведи у ворота суперника.

Натомість у чвертьфіналі шведи поступилися. Хоча Седерблум встановив рахунок 2:0 на табло ще у першому періоді. Та у другому періоді фіни одну шайбу відквитали. А вже у третьому зрівняли рахунок. І за 25 секунд до кінця матчу забили переможну шайбу.

Відео шайб Ельмера Седерблума