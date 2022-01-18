Происходит много событий, – промоутер Усика загадочно высказался о реванше с Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал об организации реванша с экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

По словам Красюка, в ближайшее время появится информация о следующем поединке Усика.

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"Сейчас происходит много событий. Скоро мы все раскроем. Бой с Джошуа – основной вариант для нас", – сказал Красюк.

Усик – Джошуа: что известно о реванше