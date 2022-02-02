Во время интервью зашла речь об азартных играх. Алиев признался, что он довольно азартный человек, поэтому любил посещать казино, где тратил деньги на игровых автоматах.

В то же время Женщина должна стоять у плиты, а не руководить футбольной командой, – Александр Алиев

На вопрос о том, какую сумму Алиев проиграл в казино, бывший футболист ответил "очень много". Когда же уточнили, о какой сумме может идти речь, и привели пример еще одного бывшего футболиста Ивана Яремчука, который проиграл в казино миллион долларов, Алиев ответил, что он проиграл больше.

А после этого рассказал о своем самом большом проигрыше за один вечер. Речь идет о 120 тысячах долларов.

Очень жаль было проигрывать. За ночь я проиграл 120 тысяч долларов на автоматах. Я три дня ходил черным,

– рассказал Алиев.

По его словам, после этого случая он долго не играл. И убеждает, что сейчас не играет

Эта история произошла, когда он выступал за Динамо. В биографии Алиева есть два периода выступления за Динамо. В структуру клуба он попал в 2002 году, но игроком основы стал в 2008 году. А зимой 2010 года перешел в московский Локомотив. Правда, через год из-за конфликта с руководством российского клуба попросил, чтобы его продали в Динамо. В 2011 году Алиев вновь стал игроком Динамо, за который выступал до конца 2013 года.