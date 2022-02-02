Під час інтерв'ю зайшла мова про азартні ігри. Алієв зізнався, що він доволі азартна людина, тож любив відвідувати казино, де витрачав гроші на ігрових автоматах.

Водночас Жінка повинна стояти біля плити, а не керувати футбольною командою, – сексистська заява Алієва

На питання про те, яку суму Алієв програв в казино, колишній футболіст відповів "дуже багато". Коли ж уточнили, про яку суму може йти мова, і навели приклад ще одного колишнього футболіста Івана Яремчука, який програв в казино мільйонів доларів, Алієв відповів, що він програв більше.

А після цього розповів про свій найбільший програш за один вечір. Мова йде про 120 тисяч доларів.

Дуже шкода було програвати. За ніч я програв 120 тисяч доларів на автоматах. Я три дні ходив чорним,

– розповів Алієв.

За його словами, після цього випадку він довго не грав. І переконує, що зараз не грає

Ця історія відбулася, коли він виступав за Динамо. В біографії Алієва є два періоди виступу за Динамо. В структуру клубу він потрапив у 2002 році, але гравцем основи став у 2008 році. А взимку 2010 року перейшов в московський Локомотив. Правда через рік через конфлікт з керівництвом російського клубу попросив, щоб його продали в Динамо. У 2011 році Алієв знову став гравцем Динамо, за який виступав до кінця 2013 року.