Минай заменит Олимпик в УПЛ, – журналист

Футбольный журналист и бывший пресс-атташе Олимпика Олег Барков сообщил о том, что донецкий клуб не будет выступать в УПЛ в следующем сезоне.

Также Барков отметил, что уже 8 июля объявят, что Минай возвращается в элиту и заменит он как раз донецкий клуб.

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"Завтра Минай окончательно вернут в УПЛ. Олимпик – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и футболистам, которые остались на контракте", – написал Барков.

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