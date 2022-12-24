Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі повинен відбутися у березні 2023 року. Обидва чемпіони дали принципову згоду на проведення об'єднавчого поєдинку.

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Відомий ірландський промоутер Баррі Макгіган вважає, що "Циганський король" вже не той боєць, яким був раніше. Тож український чемпіон має непогані шанси стати абсолютом.

Я не впевнений, що Ф'юрі є тим бійцем, яким був раніше. Я грунтуюся на останньому його виступі у бою з Дереком Чісорою. Дерек міцний боєць. Звичайно, Тайсон піддавлював його, але не хотів убивати,

– сказав Макгіган.

Попри перевагу Ф'юрі у антропометрії, промоутер впевнений у сильних якостях Усика – швидкості, витривалості та фізичній силі.

"Готуючись до боїв з Джошуа, Усик провів спаринги з чотирма чи п'ятьма великими хлопцями та побив їх. До того ж ми бачили два поєдинки Усика проти Джошуа. Розмір для нього не має значення. Думаю, у нього дуже гарні шанси. Якщо Ф'юрі не зможе вдарити його джебом, то потім йому снитимуться кошмари.

На мій досвід бійця, практично неможливо нанести чистий джеб проти елітного шульги. Усик також є блискучим контр-панчером, і хоча він не має сили "вимикати світло", він дуже витривалий і фізично сильний. Тактично він видатний, завдяки аматорській кар'єрі у 350 боях, які принесли йому золото на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу", – зауважив колишній чемпіон світу.

Цікаво знати. Нещодавно Олександр Усик заявив, що можливий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі може бути останнім в його кар'єрі. Український чемпіон планує більше уваги приділяти своїм дітям.