Маркевич: Молодость динамовцев должна сыграть свою роль

Еще после жеребьевки Мирон Маркевич прогнозировал победу Динамо в первом противостоянии сезона-2022/2023 в еврокубках. 71-летний наставник уверен, что киевлянами по силам пройти такого опытного соперника.

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Маркевич-старший рассказал, как нужно действовать динамовцам на футбольном поле, чтобы одолеть турок.

Футболистам Динамо нужно прессинговать соперника на чужой половине поля. Особенно это нужно делать в домашнем матче. Я смотрел несколько игр Фенербахче и они это очень не любят. Когда им дают играть, они опасны, но если действовать плотно, не давать дышать... Я уже говорил и повторю, что молодость динамовцев должна сыграть свою роль,

– сказал бывший тренер Днепра.

Также Мирон Богданович назвал преимущества Динамо Фенербахче – это молодость и скорость. В этих факторах значительным преимуществом обладают подопечные Мирчи Луческу.

Еще один плюс – продолжительность подготовки, которая будет значительно длиннее у киевлян, чем у турецкого клуба.

О лидерах и неудобном стиле для Фенербахче

"Как сыграет Динамо – от обороны или от атаки – нужно спросить у Мирчи Луческу. Туркам нельзя давать дышать и, если команда готова к прессингу на чужой половине поля и не будет давать сопернику выходить, то результат будет положительным", – добавил Маркевич.

По словам опытного тренера, у Динамо есть несколько игроков, которые могут взять на себя роль лидера. Среди них он назвал Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова.

По мнению Мирона Маркевича, в первом матче противостояния финальный свисток зафиксирует минимальную победу Динамо со счетом 1:0.

Обратите внимание! Домашний матч Динамо против Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов начнется 20 июля в 21:00 по киевскому времени. Команды сыграют в польском городе Лодзь.