Маркевич: Молодість динамівців має зіграти свою роль

Ще після жеребкування Мирон Маркевич прогнозував перемогу Динамо у першому протистоянні сезону-2022/2023 у єврокубках. 71-річний наставник впевнений, що киянами до снаги пройти такого досвідченого суперника.

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Маркевич-старший розповів, як треба діяти динамівцям на футбольному полі, щоб здолати турків.

Футболістам Динамо потрібно пресингувати суперника на чужій половині поля. Особливо це треба робити у домашньому матчі. Я дивився декілька ігор Фенербахче, і вони це дуже не люблять. Коли їм дають грати, то вони небезпечні, але якщо діяти щільно, не давати дихати... Я вже говорив і повторю, що молодість динамівців має зіграти свою роль,

– сказав колишній тренер Дніпра.

Також Мирон Богданович назвав переваги Динамо над Фенербахче – це молодість та швидкість. У цих факторах значною перевагою володіють підопічні Мірчі Луческу.

Ще один плюс – тривалість підготовки, яка буде значно довшою у киян, ніж у турецького клубу.

Про лідерів та незручний стиль для Фенербахче

"Як зіграє Динамо – від оборони чи від атаки – треба запитати у Мірчі Луческу. Туркам не можна давати дихати і, якщо команда готова до пресингу на чужій половині поля та не даватиме супернику виходити, то результат буде позитивним", – додав Маркевич.

За словами досвідченого тренера, у Динамо є декілька гравців, які можуть взяти на себе роль лідера. Серед таких він назвав Віталія Буяльського та Віктора Циганкова.

На думку Мирона Маркевича, у першому матчі протистояння фінальний свисток зафіксує мінімальну перемогу Динамо з рахунком 1:0.

Зверніть увагу! Домашній матч Динамо проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів розпочнеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Команди зіграють у польському місті Лодзь.