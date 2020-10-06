Уже 7-го и 9-го октября в Кременчуге стартует финал плей-офф чемпионата УХЛ Париматч, в котором сойдутся "Кременчуг" и "Донбасс". Оба матча начнутся в 18:30, а прямые трансляции встреч будут доступны в эфире телеканала XSPORT.

Накануне старта финальной серии именитые украинские тренеры Константин Буценко ("Белый Барс"), Дмитрий Пидгурский ("Днепр"), Александр Сеуканд ("Мариуполь") и Олег Шафаренко (МХК "Сокол") поделились своими прогнозами на ход решающих матчей между "Донбассом" и "Кременчугом". Об этом сообщает 24 канал.

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Константин Буценко, "Белый Барс"

– Достаточно сложно дать прогноз на эту финальную серию, потому что трудно анализировать игру команд только по матчам 1/2. В любом случае, я уверен, что команды покажут хороший хоккей и порадуют болельщиков своей игрой.

Я думаю, что победит тот, кто будет правильно следить за своим физическим состоянием и здоровьем. Сейчас игры у команд будут через день – накапливается усталость. Плюс переезды. Поэтому только тот, кто ровно и стабильно физически сможет пройти эти игры, тот и выиграет чемпионат.

Дмитрий Пидгурский, "Днепр"

– Я, если честно, не отдаю преимущество ни одной, ни другой команде. Просто жду хороших и интересных игр в финале. Единственное, в чем я уверен, это в том, что мы дождемся седьмого матча в серии между "Донбассом" и "Кременчугом".

Александр Сеуканд, "Мариуполь"

– Прогнозы – дело неблагодарное. Почему? Потому что никто не знает, как пойдет серия. Это хоккей. Я думаю, что в серии победит "Донбасс", но с каким счетом угадать или предсказать трудно.

Олег Шафаренко, МХК "Сокол"

– Эти команды абсолютно равны и шансы на победу в серии у них одинаковые. Я думаю, что в этом финале все будет зависеть от игры вратарей и от того, насколько физически и морально они будут готовы. Поэтому, кто из вратарей будет более готов к финалу, та команда и поведет в серии. Могу сказать, что по именам в составе "Донбасс" сильнее, но на площадке имена уже не имеют значения.

А так, повторюсь, нападение у команд равное, а вот оборона у "Донбасса" сильнее – и по фамилиям, и по мастерству. Остальное будет видно по игре.