Уже 7-го і 9-го жовтня в Кременчуці стартує фінал плей-офф чемпіонату УХЛ Паріматч, в якому зійдуться "Кременчук" і "Донбас". Обидва матчі розпочнуться о 18:30, а прямі трансляції зустрічей будуть доступні в ефірі телеканалу XSPORT.

Напередодні старту фінальної серії імениті українські тренери Костянтин Буценко ("Білий Барс"), Дмитро Підругскій ("Дніпро"), Олександр Сеуканд ("Маріуполь") і Олег Шафаренко (МХК "Сокіл") поділилися своїми прогнозами на хід вирішальних матчів між "Донбасом" і "Кременчук". Про це повідомляє 24 канал.

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Костянтин Буценко, "Білий Барс"

– Досить складно дати прогноз на цю фінальну серію, тому що важко аналізувати гру команд тільки по матчам 1/2. У будь-якому випадку, я впевнений, що команди покажуть хороший хокей і порадують уболівальників своєю грою.

Я думаю, що переможе той, хто буде правильно стежити за своїм фізичним станом і здоров'ям. Зараз гри у команд будуть через день – накопичується втома. Плюс переїзди. Тому тільки той, хто рівно і стабільно фізично зможе пройти ці ігри, той і виграє чемпіонат.

Дмитро Підругський, "Дніпро"

– Я, якщо чесно, не віддаю перевагу жодній, ні другій команді. Просто чекаю хороших і цікавих ігор у фіналі. Єдине, в чому я впевнений, це в тому, що ми дочекаємося сьомого матчу в серії між "Донбасом" і "Кременчук".

Олександр Сеуканд, "Маріуполь"

– Прогнози – це справа невдячна. Чому? Тому що ніхто ж не знає, як піде серія. Це хокей. Я думаю, що в серії переможе "Донбас", але з яким рахунком вгадати або спрогнозувати важко.

Олег Шафаренко, МХК "Сокіл"

– Ці команди абсолютно рівні і шанси на перемогу в серії у них однакові. Я думаю, що в цьому фіналі все буде залежати від гри воротарів і від того, наскільки фізично і морально вони будуть готові. Тому, який з воротарів буде більш готовий до фіналу, та команда і поведе в серії. Можу сказати, що за іменами в складі "Донбас" сильніше, але на майданчику імена вже не мають значення.

А так, повторюся, напад у команд рівна, а ось оборона у "Донбасу" сильніше – і по прізвищах, і за майстерністю. Решта буде видно по грі.