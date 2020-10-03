"Донбасс" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф УХЛ выиграл у "Днепра" со счетом 3:1 и дожал соперника в напряженной серии.

Днепр – Донбасс 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Счет в серии – 2:4

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У хозяев не было права на ошибку, но они пропустили быстрый гол, а также потеряли основного вратаря в первые 5 минут матча, что повлияло на дальнейший ход встречи, пишет 24 канал.

Еще в первом периоде "Донбасс" забросил во второй раз, уйдя на перерыв с комфортным для себя счетом. Алексей Янишевский, казалось, вернул интригу в матче во втором периоде, но дальше было более чем получасовое голевое затишье.

Уже за пару минут до окончания третьего периода Дмитрий Пидгурский снял с игры Олега Петрова и пытался перевести матч в овертайм, играя 6 на 4 – у гостей было удаление. Вместо камбэка "Днепр" получил шайбу в пустые ворота от защитника Филиппа Пангелова-Юлдашева, который отличился броском из своей зоны.

Таким образом, "Донбасс" одержал четвертую победу в серии и вышел в финал сезона 2019/20, где его уже ждет ХК "Кременчуг".

Днепр-Донбасс видеообзор матча