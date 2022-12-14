"Марокко достигло максимума": Луческу сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2022

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу внимательно следит за матчами чемпионата мира. Румынский специалист больше не рассчитывает увидеть сенсацию на Мундиале-2022.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре вышел на финишную прямую. В полуфинальном матче между сборными Марокко и Франции определится последний финалист и неудачник турнира.

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Прогноз Луческу

Главный тренер динамовцев Мирча Луческу ждет в финале сборную Франции. По мнению авторитетного специалиста, команда Марокко уже исчерпала свой потенциал, а потому не сможет обыграть французов.

"Я думаю, что Марокко достигло максимума. Я вижу финал Аргентина – Франция, но в футболе все возможно", – заявил Луческу.

В то же время румын отдает должное сборным, выстрелившим на Мундиале-2022.

Я был поражен тем, как команды из малых стран подготовились к этому чемпионату мира. Каждый знает, что делать, как готовить игроков. Все делали академии для молодежи, с юных лет брали игроков в сильные чемпионаты, а когда собираются в национальные сборные, выходили сильные команды. Вы также видите Японию, Южную Корею, США, Канаду, все они доказали, что заслуживают быть на этом чемпионате мира,

– сказал Луческу.

Луческу и чемпионаты мира