Чемпионат мира 2022 года в Катаре вышел на финишную прямую. В полуфинальном матче между сборными Марокко и Франции определится последний финалист и неудачник турнира.
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Прогноз Луческу
Главный тренер динамовцев Мирча Луческу ждет в финале сборную Франции. По мнению авторитетного специалиста, команда Марокко уже исчерпала свой потенциал, а потому не сможет обыграть французов.
"Я думаю, что Марокко достигло максимума. Я вижу финал Аргентина – Франция, но в футболе все возможно", – заявил Луческу.
В то же время румын отдает должное сборным, выстрелившим на Мундиале-2022.
Я был поражен тем, как команды из малых стран подготовились к этому чемпионату мира. Каждый знает, что делать, как готовить игроков. Все делали академии для молодежи, с юных лет брали игроков в сильные чемпионаты, а когда собираются в национальные сборные, выходили сильные команды. Вы также видите Японию, Южную Корею, США, Канаду, все они доказали, что заслуживают быть на этом чемпионате мира,
– сказал Луческу.
Луческу и чемпионаты мира
- Следует отметить, что за свою длинную тренерскую карьеру Мирча Луческу не сумел вывести ни одну сборную на чемпионат мира.
- Первая попытка со сборной Румынией была неудачной. Луческу работал с "трехцветными" в квалификации к чемпионату мира 1986 года. Там румыны попали в группу с Англией, Северной Ирландией, Финляндией и Турцией и заняли третье место, отстав лишь на одно очко от североирландцев, квалифицировавшихся на ЧМ-1986.
- Вторая попытка со сборной Турции тоже оказалась провальной. Турецкая команда провалила отбор на ЧМ-2018, заняв четвертое место в одной группе с Украиной.
- Как игрок Луческу побывал на ЧМ-1970, где сыграл во всех трех матчах и даже обменялся футболкой с самим Пеле.