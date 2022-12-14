Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в ближайшие дни может покинуть свой пост. Среди преемников 68-летнего специалиста называют бывших наставников донецкого Шахтера.

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Фонсека и Каштру могут возглавить Португалию

Португальская футбольная федерация рассматривает вариант с приглашением Паулу Фонсеки. Экс-наставник "горняков" сейчас возглавляет французский Лилль, занимающий седьмую строчку в Лиге 1. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Еще одним претендентом на должность является Луиш Каштру. Сейчас бывший тренер Шахтера тренирует бразильский Ботафого. Соглашение 61-летнего специалиста рассчитано до конца 2023 года.

Стоит отметить, что фаворитом на место тренера португальцев является коуч Ромы Жозе Моуринью. Но сможет ли федерация удовлетворить финансовые аппетиты "Особого" и заплатить компенсацию за разрыв контракта с "желто-красными" – вопрос риторический.

Поэтому вариант с приглашением менее бюджетных наставников вполне реален.

Кстати говоря. Еще одним кандидатом на должность наставника Португалии является Руй Жорже, тренирующий молодежную сборную страны.