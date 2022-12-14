Чемпіонат світу 2022 в Катарі вийшов на фінішну пряму. У півфінальному матчі між збірними Марокко та Франції визначиться останній фіналіст та невдаха турніру.
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Прогноз Луческу
Головний тренер динамівців Мірча Луческу чекає у фіналі збірну Франції. На думку авторитетного фахівця, команда Марокко вже вичерпала свій потенціал, а тому не зможе обіграти французів.
"Я думаю, що Марокко досягло максимуму. Я бачу фінал Аргентина – Франція, але в футболі все можливо", – заявив Луческу.
В той же час румун віддає належне збірним, які вистрілили на Мундіалі-2022.
Я був вражений тим, як команди з малих країн підготувалися до цього чемпіонату світу. Кожен знає, що робити, як готувати гравців. Все робили академії для молоді, з юних років брали гравців в сильні чемпіонати, а коли збираються в національні збірні, то виходили сильні команди. Ви також бачите Японію, Південну Корею, США, Канаду, всі вони довели, що заслуговують бути на цьому чемпіонаті світу,
– сказав Луческу.
Луческу і чемпіонати світу
- Варто зазначити, що за свою довгу тренерську кар'єру Мірча Луческу не зумів вивести жодну збірну на чемпіонат світу.
- Перша спробі зі збірною Румунією була невдалою. Луческу працював з "триколірними" у кваліфікації до чемпіонату світу 1986 року. Там румуни потрапили у групу з Англією, Північною Ірландією, Фінляндією та Туреччиною і посіли третє місце, відставши лише на одне очко від північноірландців, що кваліфікувались на ЧС-1986.
- Друга спроба зі збірною Туреччини теж виявилася провальною. Турецька команда провалила відбір на ЧС-2018, посівши четверте місце у одній групі з Україною.
- Натомість як гравець Луческу побував на ЧС-1970, де зіграв у всіх трьох матчах і навіть обмінявся футболкою з самим Пеле.