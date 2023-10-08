Легендарный абсолютный чемпион мира назвал победителя боя Усик – Фьюри

Американский боксер Эвандер Холифилд сделал прогноз на "Бой века", в котором встретятся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Легенда бокса сделал ставку на физические данные соперников.

Предстоящий бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика вызывает повышенный интерес болельщиков бокса. Своими предчувствиями относительно победителя мегафайта поделился бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд.

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Удивительная логика Холифилда

По мнению легендарного боксера, "Цыганский король" – безоговорочный фаворит боя за абсолют.

Нет, Усик не победит Фьюри. Думаю, Тайсон показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров он именно тот, кто способен вносить коррективы, а это делает тебя лучше,

– сказал Холифилд.

Бывший чемпион считает, что только Джошуа может дать бой Фьюри. Тот факт, что Усик дважды победил Эй-Джея, Холифилд обошел вниманием.

"Джошуа выше Усика, и они с Фьюри оба сильны, так что все будет зависеть от скорости.

Я думаю, что Энтони Джошуа – идеальный боец для поединка с Тайсоном, потому что они одинакового роста. Когда они подерутся, все будет одинаковым, все сведется к тому, кто окажется сильнее.

Кажется, что здесь нужно отдать предпочтение Энтони Джошуа, но пока их бой не состоится, это лишь предположение", – заявил Холифилд.

Отметим, что Эвандер Холифилд завоевал звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первой тяжелой (1988) и супертяжелой (1990-1992).

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в Саудовской Аравии. Официальная дата поединка будет объявлена после 28 октября, когда в Эр-Рияде встретятся Фьюри и Нганну. Есть вероятность, что бой за абсолют состоится уже в этом году. Инсайдеры называли дату 23 декабря.