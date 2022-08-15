Беринчик: Усик тоже не сидел на месте, он делал ветер

Денис прокомментировал предстоящее сражение между украинцем и британцем. Он подчеркнул, что Александр Усик может не возвращаться в Украину без победы.

Читайте также Почему Усик принял бой с Джошуа и как война повлияла на бокс: интервью с промоутером Красюком

Посмотрел на эти мускулы Джошуа. Конечно, они поражают. Усик тоже не сидел на месте, он ветер. Вот уже шесть месяцев войны. Опять же, если он приедет без победы, может вообще не приезжать. Ну, когда уехал, то забирай победу,

– подчеркнул Беринчик.

Боксер убежден, что Джошуа ничего не изменит в своей подготовке, поэтому выступит, как и в первом поединке в сентябре 2021 года. По его словам, Энтони интересуют только деньги.

"Изменит ли что-то Джошуа? Это нужно было 10 лет тренироваться, понимаешь? 10 лет потренировался – и тогда что-то можешь изменить. А так как ты был бараном, то ты им и останешься.

Он до этого ничего не делал, как он может поступить после. У него полно ошибок. Джошуа идет за деньгами. Разовая акция, разве что один удар. В движущуюся мишень, как Усик, попасть очень трудно. У Джошуа нет темпа, он не двигается на ногах. Он шагает. Он не прыгает в лодке, с подскоками, за ногу. Он не умеет этого делать. А даже если ему и покажут, как это делать, он не сможет это сделать. Вот и все", – подчеркнул Денис.

По словам Беринчика, Усик не имеет права на ошибку. Он не понимает, зачем тогда было ехать за пределы Украины на полгода, если не привезти победу.

Если "Усатый" не наковыляет его – все. Что ты туда ехал тогда на полгода? Что ты ехал туда? Сань, ты или его туши до конца и не жди вот этого вот гонга. Санчес, братанчик, красавец. Ну, когда ты чувствуешь, давай включайся. Что ты? Кончится ли твой бензин? Нет. Газ заправим. Нет газа и бензина – поезжай на соляре! Или ты? Саня, мы в тебя верим, твоя победа нам обязательно нужна. Украина больше всего. Плюс,

– добавил боксер.

Обратите внимание! Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Поединок будет принимать Саудовская Аравия.

Беринчик возвращается на ринг