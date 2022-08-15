Берінчик: Усик теж не сидів на місці, він робив вітер

Денис прокоментував майбутній бій між українцем та британцем. Він наголосив, що Олександр Усик може не повертатися до України без перемоги.

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Подивився на ці м'язи Джошуа. Звичайно, вони вражають. Усик теж не сидів на місці, він робив вітер. Ось уже шість місяців війни. Знову ж таки, якщо він приїде без перемоги, то може взагалі не приїжджати. Ну, коли поїхав, то забирай перемогу,

– наголосив Берінчик.

Боксер переконаний, що Джошуа нічого не змінить у своїй підготовці, тож виступить, так само як і у першому поєдинку у вересні 2021 року. За його словами, Ентоні цікавлять тільки гроші.

"Чи змінить щось Джошуа? Це треба було 10 років тренуватися, розумієш? 10 років потренувався – і тоді щось можеш змінити. А так як ти був бараном, то ти ним і залишишся.

Він до цього нічого не робив, як він може зробити після. У нього повно помилок. Джошуа йде за грошима. Разова акція, хіба що один удар. У мішень, що рухається, як Усик, потрапити дуже важко. У Джошуа немає темпу, він не рухається на ногах. Він крокує. Він не стрибає у човні, з підскоками, за ногу. Він не вміє це робити. А навіть якщо йому і покажуть, як це робити, то він не зможе це зробити. От і все", – наголосив Денис.

За словами Берінчика, Усик не має права на помилку. Він не розуміє нащо тоді було їхати за межі України на пів року, якщо не привезти перемогу.

Якщо "Вусатий" не накалапуцяє його – все. Чого ти туди їхав тоді на пів року? Що ти туди їхав? Сань, ти або його гаси до кінця і не чекай ось цього ось гонгу. Санчес, братанчик, красень. Ну, коли ти відчуваєш, давай, вмикайся. Що ти там? Чи закінчиться твій бензин? Ні. Газа заправимо. Немає газу та бензину – їдь на солярі! Чи ти? Саню, ми в тебе віримо, твоя перемога нам обов’язково треба. Україна понад усе. Плюс,

– додав боксер.

Зверніть увагу! Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Поєдинок прийматиме Саудівська Аравія.

Берінчик повертається на ринг