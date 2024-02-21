Беллью считает, Александр Усик окажется сильнее. Также он считает, украинца лучшим боксером тяжелого веса в мире.
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Победитель боя Усик – Фьюри, по мнению Белью
"Я не думаю, что кто-то победит Александра Усика. Я не считаю, что кто-то его побьет. Я давно говорил об этом", – заявил он.
Также он выделил и британского боксера и назвал то время, когда Фьюри мог бы победить Усика.
"В то время, когда Фьюри работал со своим дядей, он победил бы Усика. Но его стиль изменился. Сейчас он агрессивный контрпанчер, а это не сработает против Усика.
Я думаю, что сейчас Фьюри имеет шанс панчера, но он не мощный нокаутер. Честно говоря, я считаю Тайсона замечательным бойцом, ничего у него не забираю. То, что он сделал в супертяжелом весе – это потрясающе. Но я думаю, что Александр Усик – лучший боксер тяжелого веса в мире", – сказал Белью.
Усик – Фьюри: главное о бое Фьюри: главное о бое
- Поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- В начале февраля Фьюри получил рассечение во время тренировки, что привело к переносу запланированного на 17 февраля поединка.
- С тех пор команда украинского боксера внесла новый пункт в контракте, по которому Фьюри должен уплатить штраф в случае отмены боя с Усиком.
- Напомним, что сначала бой вообще планировали на декабрь 2023 года, но после поединка с Нганну в октябре, Тайсон нуждался в восстановлении.