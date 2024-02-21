Беллью считает, Александр Усик окажется сильнее. Также он считает, украинца лучшим боксером тяжелого веса в мире.

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Победитель боя Усик – Фьюри, по мнению Белью

"Я не думаю, что кто-то победит Александра Усика. Я не считаю, что кто-то его побьет. Я давно говорил об этом", – заявил он.

Также он выделил и британского боксера и назвал то время, когда Фьюри мог бы победить Усика.

"В то время, когда Фьюри работал со своим дядей, он победил бы Усика. Но его стиль изменился. Сейчас он агрессивный контрпанчер, а это не сработает против Усика.

Я думаю, что сейчас Фьюри имеет шанс панчера, но он не мощный нокаутер. Честно говоря, я считаю Тайсона замечательным бойцом, ничего у него не забираю. То, что он сделал в супертяжелом весе – это потрясающе. Но я думаю, что Александр Усик – лучший боксер тяжелого веса в мире", – сказал Белью.

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