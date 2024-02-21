Белью вважає, Олександр Усик виявиться сильнішим. Також він вважає, українця найкращим боксером важкої ваги у світі.

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Переможець бою Усик – Ф'юрі, на думку Белью

"Я не думаю, що хтось переможе Олександра Усика. Я не вважаю, що хтось його поб’є. Я давно говорив про це", – заявив він.

Також він виокремив і британського боксера та назвав той час, коли Ф'юрі міг би перемогти Усика.

"У той час, коли Ф’юрі працював зі своїм дядьком, він переміг би Усика. Але його стиль змінився. Зараз він агресивний контрпанчер, а це не спрацює проти Усика.

Я думаю, що зараз Ф’юрі має шанс панчера, але він не потужний нокаутер. Чесно кажучи, я вважаю Тайсона чудовим бійцем, нічого в нього не забираю. Те, що він зробив у надважкій вазі – це приголомшливо. Але я думаю, що Олександр Усик – найкращий боксер важкої ваги у світі", – сказав Белью.

Усик – Ф'юрі: головне про бій