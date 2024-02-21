Белью вважає, Олександр Усик виявиться сильнішим. Також він вважає, українця найкращим боксером важкої ваги у світі.
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Переможець бою Усик – Ф'юрі, на думку Белью
"Я не думаю, що хтось переможе Олександра Усика. Я не вважаю, що хтось його поб’є. Я давно говорив про це", – заявив він.
Також він виокремив і британського боксера та назвав той час, коли Ф'юрі міг би перемогти Усика.
"У той час, коли Ф’юрі працював зі своїм дядьком, він переміг би Усика. Але його стиль змінився. Зараз він агресивний контрпанчер, а це не спрацює проти Усика.
Я думаю, що зараз Ф’юрі має шанс панчера, але він не потужний нокаутер. Чесно кажучи, я вважаю Тайсона чудовим бійцем, нічого в нього не забираю. Те, що він зробив у надважкій вазі – це приголомшливо. Але я думаю, що Олександр Усик – найкращий боксер важкої ваги у світі", – сказав Белью.
Усик – Ф'юрі: головне про бій
- Поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- На початку лютого Ф'юрі отримав розсічення під час тренування, що призвело до перенесення запланованого на 17 лютого поєдинку.
- Відтоді команда українського боксера внесла новий пункт у контракті, за яким Ф'юрі має сплати штраф у разі скасування бою з Усиком.
- Нагадаємо, що спершу бій взагалі планували на грудень 2023 року, але після поєдинку з Нганну у жовтні, Тайсон потребував відновлення.