В субботу, 6 марта, свой очередной бой на профессиональном ринге проведет украинский боксер Владислав Сиренко. Он будет защищать свой титул WBC Asia. На этот раз ему будет противостоять поляк Камил Соколовски. Все, что стоит знать об этом бое – в материале Спорт 24.

Бой Сиренко и Соколовски нельзя назвать равноценным. Польский боксер не одного уровня с мощным украинским проспектом.

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Об этом свидетельствует хотя бы то, что на профессиональном ринге 32-летний Камил Соколовски проиграл 20 боев, одержал лишь 10 побед и 2 поединка свел вничью. В сентябре 2020 года поляка по очкам одолел другой украинец – Виктор Вихрист.

Зато 26-летний Владислав Сиренко выиграл все свои 15 поединков на профессиональном ринге, 13 из которых завершил нокаутом. Последний свой бой Сиренко провел 13 декабря 2020 года, когда в тяжелом бою победил Константина Довбищенко за титул WBC Asia.

Единственный позитив в карьере польского боксера – он противостоял таким боксерам, как Диллиан Уайт, Лукас Браун, Дэвид Прайс, Кэш Али. Это отмечал и сам Сиренко.

"Очень хороший джорнимен. Человек, который провел очень много боев. Имеет хороший опыт. Моя задача – получить этот опыт", – рассказал Сиренко.

Перед боем оба боксера прошли обязательную процедуру взвешивания. Украинский боксер оказался тяжелее своего соперника – 110,4 килограмма против 106,2 килограмма.

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Эксперты почти не сомневаются в победе Сиренко. Об этом свидетельствует и соответствующий коэффициент 1,01. На победу Соколовски принимают с коэффициентом 16, а ничья в этом поединке оценена в 34.

Поэтому лучше обратить внимание на то, как именно закончится этот бой – досрочно или решением судей. Досрочная победа Сиренко (сюда входят как и нокаут, так и отказ соперника) – 2,80, а победа украинца по очкам – 1,38. Относительно поляка, то коэффициенты на досрочную победу – 29, а решением судей – 21.