В клубе объяснили, что процесс направлен на ускорение роста клуба в будущем, а его конечной целью является извлечение выгод от возможностей как на поле, так и в коммерческих целях.

"Пришло время искать новый вызов": Роналду отреагировал на разрыв контракта с МЮ

Владельцы МЮ рассмотрят вариант продажи клуба

В рамках этого процесса Совет директоров будет рассматривать все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, его продажу или другие операции. Кроме того, правление оценит инициативы по укреплению клуба, включая реконструкцию стадиона, инфраструктуры и расширение коммерческих операций клуба в глобальном масштабе.

Манчестер Юнайтед стремится увеличить долгосрочный успех мужской и женской команд, а также академии спортивного клуба. Более того, в клубе подчеркнули, что их цель – принесение пользы болельщикам и другим заинтересованным сторонам.

Сила Манчестер Юнайтед держится на страсти и преданности нашего глобального сообщества, насчитывающего 1,1 миллиарда болельщиков и подписчиков. Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление позволило провести тщательную оценку стратегических альтернатив,

– заявили в клубе.

Кроме того, добавили, что правление сделает все возможное для того, чтобы МЮ максимизировал возможности для роста, которые доступны для клуба сегодня и в будущем.

В то же время в клубе отметили, что нет никакой гарантии, что соответствующий процесс приведет к какой-либо из вышеуказанных операций.

Акции МЮ выросли после информации о возможной продаже

Цена на акции английского спортивного клуба Манчестер Юнайтед стремительно выросла после обнародования информации о предполагаемой продаже. Так, они выросли в цене на 17,15%.

Как результат, рыночная капитализация МЮ увеличилась почти на 400 миллионов долларов. До этого она составляла около 2,15 миллиарда долларов.

Напомним, что накануне Манчестер Юнайтед официально объявил о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду. Это произошло после скандального интервью форварда.

"Клуб благодарит его за его огромный вклад в течение двух периодов на "Олд Траффорд", забитых 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье добра в будущем", – говорилось в заявлении клуба.