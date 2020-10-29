Олександр Усик, який зараз готується до поєдинку проти Дерека Чісори,поділився враженнями з приводу бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес.

Усик зізнався, що щодо поєдинку він не розмовляв з Ломаченком. Його слова цитує IFL TV.

Дивітсья також: Знову чотири дірки: з'явилося перше відео з Ломаченком після операції на плечі

Щодо поєдинку я з ним не розмовляв. Мені не потрібно розмовляти з ним з приводу бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймі, те що я побачив, стриманий, нормальний.

На думку Усика, Теофімо трохи судді допомогли.

"Але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були у Василя – і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", – підсумував Олександр.

Ломаченко програв Лопесу: головне