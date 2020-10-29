Проблеми були у Василя: Усик вперше прокоментував поразку Ломаченка
Олександр Усик, який зараз готується до поєдинку проти Дерека Чісори,поділився враженнями з приводу бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес.
Усик зізнався, що щодо поєдинку він не розмовляв з Ломаченком. Його слова цитує IFL TV.
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Щодо поєдинку я з ним не розмовляв. Мені не потрібно розмовляти з ним з приводу бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймі, те що я побачив, стриманий, нормальний.
На думку Усика, Теофімо трохи судді допомогли.
"Але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були у Василя – і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", – підсумував Олександр.
Ломаченко програв Лопесу: головне
- Ломаченко 18 жовтня зазнав другої поразки на професійному ринзі. Василь програв 23-річному Лопесу титули WBA, WBO, WBC.
- Лопес, який до цього володів тільки титулом IBF, став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.
- Теофімо переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів. Реванш між боксерами не передбачений контрактом.
- Після поєдинку у Ломаченка заявили про травму. Лопес також сказав, що провів поєдинок з травмами.