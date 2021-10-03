Безумный и победный гол Довбика

24-летний нападающий Днепра-1 прокомментировал свой гол в ворота Львова. Как признался Артем Довбик, в моменте он таким пробивал в ворота соперника.

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Довбик поразил не только владения львовского клуба, но и футбольных фанатов. Форварду удалось не только пробить почти с нулевого угла, а и забить в стиле легендарного Марко ван Бастена. Конечно, фортуна была на стороне Артема в этом эпизоде. О ней также отметил сам автор гола.

Бил. Понимал, что в штрафной, кроме меня, никого не было, и пробил на удачу. К счастью, она была на моей стороне,

– сказал Довбик.

Его гол на 2-й минуте матча стал первым и единственным во встрече. Днепр-1 минимально обыграл Львов. Выстрел Артема будет претендовать не только на лучший гол тура, но и сезона. Для Довбика этот результативный удар стал уже пятым в 10 матчах в новом сезоне. Также в его активе два ассиста.

После этого поединка днепряне располагаются на высоком 4 месте. В активе подопечных Игоря Йовичевича 19 очков. Они лишь двумя пунктами уступают третьему месту, которое занимает полтавская Ворскла.

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