Шалений та переможний гол Довбика

24-річний нападник Дніпра-1 прокоментував свій гол у ворота Львова. Як зізнався Артем Довбик, у моменті він таким пробивав у ворота суперника.

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Довбик вразив не лише володіння львівського клубу, а й футбольних фанатів. Форварду вдалось з не лише пробити майже з нульового кута, а й забити у стилі легендарного Марко ван Бастена. Звичайно, що фортуна була на стороні Артема у цьому епізоді. Про неї також зазначив сам автор голу.

Бив. Розумів, що у штрафному, окрім мене, нікого не було, і пробив на удачу. На щастя, вона була на моєму боці,

– сказав Довбик.

Його гол на 2-й хвилині матчу став першим та єдиним у зустрічі. Дніпро-1 мінімально обіграв Львів. Постріл Артема буде претендувати не лише на найкращий гол туру, а й сезону. Для Довбика цей результативний удар став вже п'ятим у 10 матчах у новому сезоні. Також у його активі два асисти.

Після цього поєдинку дніпряни розташовуються на високому 4 місці. В активі підопічних Ігоря Йовічевіча 19 очок. Вони лише двома пунктами поступаються третьому місцю, яке посідає полтавська Ворскла.

Як Довбик вразив ворота Львова: відео