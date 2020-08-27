18-летний игрок "Металла", который ранее выступал в киевском "Динамо", Евгений Рязанцев зажигает перед матчами во Второй лиге Украины. Игрок отметился голом после сольного прохода к воротам соперника.

В одном из товарищеских матчей нападающий выполнил сольный проход по собственной части поля, обыграл нескольких соперников и забил гол. Видео собственного результативного удара выложил сам футболист в своем Instagram.

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Безумный гол

Талантливый нападающий Рязанцев недавно перешел в "Металл". Контракт футболиста рассчитан на 3 года. Отметим, что Рязанцев не только показывает красивый футбол на поле, но и помогал украинцам во время карантина.

Рязанцев получил известность после того, как за собственные средства купил защитные маски и раздал нуждающимся в Киеве.