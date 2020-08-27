18-річний гравець "Металу", який раніше виступав у київському "Динамо", Євген Рязанцев запалює перед матчами у Другій лізі України. Гравець відзначився голом після сольного проходу до воріт суперника.

У одному з товариських матчів нападник виконав сольний прохід з власної частини поля, обіграв декількох суперників та забив гол. Відео власного результативного удару виклав футболіста у своєму Instagram.

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Шалений гол

Талановитий нападник Рязанцев нещодавно перейшов у "Метал". Контракт футболіста розрахований на 3 роки. Наголосимо, що Рязанцев не тільки показує красивий футбол на полі, а й допомагав українця під час карантину.

Рязанцев здобув популярність після того, як за власні кошти купив захисні маски і роздав нужденним в Києві.