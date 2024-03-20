Стало известно, сколько украинские биатлонисты заработали призовых в сезоне-2023/24 Кубка мира, завершившегося в минувшее воскресенье, 17 марта. Несмотря на отсутствие добытых медалей, наши спортсмены возвращаются в Украину не с пустыми карманами.
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Джима выиграла больше всего призовых
Сборная Украины по биатлону на этапах Кубка мира и чемпионате мира получила 114 600 евро призовых. Это больше, чем в прошлом сезоне, когда биатлонисты в целом заработали 81 тысячу евро.
Больше всего призовых в сезоне 2023/24 среди украинцев получила Юлия Джима – 25 600 евро. Отметку в 15 000 евро пересекли еще три биатлонистки, в том числе и дебютантка Кубка мира в этом сезоне Кристина Дмитренко.
Призовые женской сборной Украины
Юлия Джима – 25 600 евро
Анастасия Меркушина – 19 250
Ирина Петренко – 19 250
Кристина Дмитренко – 18 550
Анна Кривонос – 800
Елена Городна – 500
Лидером мужской сборной по призовым в сезоне 2023/24 стал Дмитрий Пидручный, он заработал 14 640 евро. Кроме него, призовые на уровне Кубка мира и чемпионата мира получили еще три биатлониста.
Призовые мужской сборной Украины
Дмитрий Пидручный – 14 650 евро
Артем Прима – 8200
Антон Дудченко – 5800
Артем Тищенко – 2000